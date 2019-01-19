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"Ливерпуль" в невероятном матче обыграл "Кристал Пэлас"

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии

23 тур

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" 4:3

Голы: Салах, 47, Фирмино, 53, Салах, 75, Мане, 90+3 - Таунсенд, 34, Томкинс, 65, Мейер, 90+5.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Милнер, Фабиньо (Лаллана, 87), Хендерсон, Кейта (Шакири, 72), Фирмино, Мане, Салах (Камашу, 90+4).

"Кристал Пэлас": Сперони, Сахо, Томкинс, ван Аанхольт, Ван-Биссака, МакАртур (Мейер, 81), Куяте (Шлупп, 76), Миливойевич, Заа, Таунсенд, Айю (Уикхэм, 81).

Предупреждения: Айю, 42, Милнер, 82.
Удаление: Милнер, 89.
Теги: Ливерпуль Кристал Пэлас АПЛ
Сегодня, 20:01
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#4  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 21:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не понятно, что делает в Кристале Заха

это таже история что и с Шакири, который был в Стоке, он дождался и теперь в Ливерпуле!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#3  brysy  москва (Сегодня, 20:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Не понятно, что делает в Кристале Заха, человек явно не в своём клубе, по уровню его игры, чтоб плестись в нём, на дне турнирной таблицы, а так конечно игра огонь, параллельно подумал смотреть Реал с Севильей, там по сравнению с Ливерпулем, умирающие лебеди, зрелище, где-то напоминающее на Чемпионат.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Огонь ! Пожарище ! Фейерверк !
Вот так нужно играть в футбол.
но эта феерия крута только для сторонних зрителей.

для болел Ливерпуля три мяча в ворота мерсисайдцев от КристалПэлас- это абсолютный перебор.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 20:03)
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online
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что после таких матчей МАТЧ-ТВ уберёт АПЛ из эфира.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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