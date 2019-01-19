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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ливерпуль" в невероятном матче обыграл "Кристал Пэлас"
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас".
Чемпионат Англии
23 тур
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" 4:3
Голы: Салах, 47, Фирмино, 53, Салах, 75, Мане, 90+3 - Таунсенд, 34, Томкинс, 65, Мейер, 90+5.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Милнер, Фабиньо (Лаллана, 87), Хендерсон, Кейта (Шакири, 72), Фирмино, Мане, Салах (Камашу, 90+4).
"Кристал Пэлас": Сперони, Сахо, Томкинс, ван Аанхольт, Ван-Биссака, МакАртур (Мейер, 81), Куяте (Шлупп, 76), Миливойевич, Заа, Таунсенд, Айю (Уикхэм, 81).
Предупреждения: Айю, 42, Милнер, 82.
Удаление: Милнер, 89.
Чемпионат Англии
23 тур
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" 4:3
Голы: Салах, 47, Фирмино, 53, Салах, 75, Мане, 90+3 - Таунсенд, 34, Томкинс, 65, Мейер, 90+5.
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Милнер, Фабиньо (Лаллана, 87), Хендерсон, Кейта (Шакири, 72), Фирмино, Мане, Салах (Камашу, 90+4).
"Кристал Пэлас": Сперони, Сахо, Томкинс, ван Аанхольт, Ван-Биссака, МакАртур (Мейер, 81), Куяте (Шлупп, 76), Миливойевич, Заа, Таунсенд, Айю (Уикхэм, 81).
Предупреждения: Айю, 42, Милнер, 82.
Удаление: Милнер, 89.
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