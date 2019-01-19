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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Арсенал" одержал победу над "Челси"
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" взял верх над "Челси".
"Арсенал" – "Челси" 2:0
Чемпионат Англии
23 тур
"Арсенал" – "Челси" 2:0
Голы: Ляказетт, 14, Косельни, 39
"Арсенал": Лено, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Рэмси (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 63), Жоржиньо, Канте, Педро (Хадсон-Одой, 80), Азар, Виллиан (Жиру, 68).
Предупреждения: Давид Луиз, 37, Баркли, 90+5
"Арсенал" – "Челси" 2:0
Чемпионат Англии
23 тур
"Арсенал" – "Челси" 2:0
Голы: Ляказетт, 14, Косельни, 39
"Арсенал": Лено, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Рэмси (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).
"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 63), Жоржиньо, Канте, Педро (Хадсон-Одой, 80), Азар, Виллиан (Жиру, 68).
Предупреждения: Давид Луиз, 37, Баркли, 90+5
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