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"Арсенал" одержал победу над "Челси"

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Арсенал" взял верх над "Челси".

"Арсенал" – "Челси" 2:0

Чемпионат Англии

23 тур

"Арсенал" – "Челси" 2:0

Голы: Ляказетт, 14, Косельни, 39

"Арсенал": Лено, Бельерин (Эль-Ненни, 72), Сократис, Косельни, Колашинац, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Рэмси (Мэйтленд-Найлз, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Ковачич (Баркли, 63), Жоржиньо, Канте, Педро (Хадсон-Одой, 80), Азар, Виллиан (Жиру, 68).

Предупреждения: Давид Луиз, 37, Баркли, 90+5
Теги: Арсенал Челси АПЛ
Сегодня, 22:26
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(2)
#1  spiri   (Сегодня, 22:45)
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Болеет за:
«Челси»
опять Сарри никакой в тренерской дуэли...


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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