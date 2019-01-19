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Уэйн Руни хочет видеть Почеттино на посту тренера "МЮ"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением насчет того, кто должен быть главным тренером клуба.

Сейчас "МЮ" возглавляет Уле Гуннар Сульшер, пришедший на смену Жозе Моуринью.

"Надо дать возможность Сульшеру и оценить его результаты. Но если бы у меня возможность прямо сейчас назначить нового тренера в "МЮ", я бы сделал все возможное, чтобы подписать Маурисио Почеттино.

"Манчестер Юнайтед" последние 20-30 лет полагается на молодых игроков. Думаю, Почеттино отлично умеет выжимать максимум из своих футболистов. Ему неважно, молодые они или старые. Все указывает на то, что Почеттино — высококлассный специалист", - цитирует Руни Sky Sports.

Sport24.ru
Теги: Руни Почеттино Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 23:05
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