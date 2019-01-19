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Эктор Бельерин получил травму колена

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин получил травму колена в матче против "Челси" (2:0).

Футболист получил повреждение на 69-й минуте и был вынужден покинуть поле на носилках.
Теги: Бельгия Арсенал Челси АПЛ
Вчера, 23:26
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