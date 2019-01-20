"Этих футболистов крайне сложно мотивировать" - Маурицио Сарри раскритиковал свою команду

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в интервью ВВС поделился комментариями после поражения от "Арсенала" (0:2)."Я зол из-за отношения команды в сегодняшнем матче. Мы проиграли из-за психологии игроков, и я не могу это принять. Этих футболистов крайне сложно мотивировать. Команда может сталкиваться с трудностями, но реагировать на них нужно лучше, чем мы сегодня. То же самое было в игре с "Тоттенхэмом". Я не против поражений, но мне не нравится проигрывать таким образом", - сказал Сарри.