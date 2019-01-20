Унаи Эмери: хотели победить ради наших фанатов

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Челси" в матче чемпионата Англии."Мы хотели победить ради наших фанатов. Отставание в таблице от "Челси" было 6 очков. Теперь мы можем оптимистично смотреть дальше. Мы можем быть довольны сегодняшней игрой", - цитирует Эмери ВВС.