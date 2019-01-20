"Челси" снизил сумму за Азара до 100 млн евро

Лондонский "Челси" понизил сумму трансфера за полузащитника Эдена Азара.По информации Marca, английский клуб готов продать хавбека в мадридский "Реал" за €100 млн.Отмечается, что изначально "Челси" хотел получить за футболиста €112 млн.Азар дважды отклонил предложения "Челси" по новому контракту. Действующее соглашение рассчитано до 2020 года.