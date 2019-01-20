Маурицио Сарри: Игуаин? Нет смысла спрашивать об этом меня

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри высказался о возможном переходе нападающего Гонсало Игуаина в стан английской команды.Как информировали итальянские СМИ, нападающий туринского "Ювентуса", который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Милан", уже согласовал контракт с английской командой."Не хочу в этом участвовать, ведь 15 дней назад у меня была встреча с руководством клуба, и я уверен, что оно делает все возможное, чтобы подписать игроков, которых мы можем заполучить в такой сложной ситуации — в январское трансферное окно.Не хочу думать об этом каждый день, к тому же я нахожу это скучным. Игуаин — один из игроков в списке, но я не знаю, как развивается ситуация. Нет смысла спрашивать об этом меня" — цитирует Сарри Football Italia.