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Жозе Моуринью: меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что у него было три предложения после ухода из клуба.

"Я доволен этими тремя неделями и доволен опытом, который получаю. Я проведу время так, как обычно у меня не получается. Меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию – для меня такое впервые.

Я все проанализирую. Я уже отклонил три предложения. Это было не то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я смогу подготовиться", - сказал Моуринью в эфире телеканала beIN Sports.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:39
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(3)
#6  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:59)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Болотные 100% звали, на хоккей тоже их идея.. smirk

Есть инфа, или просто бла-бля? Есть ссылка с источника или просто "я так считаю"....


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#5  stepanmlc   (Сегодня, 10:51)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
как всегда, за счет обычных россиян


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#4  Честный  San-Francisco (Сегодня, 10:38)
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  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: dvdw
П....ц, тренер для клубов миллионеров.Дайте ему аутсайдера какого ниб чемпионата,пусть поднимет.А в реале, Барселоне тренеры Н....й нужны,там и я могу быть тренером игроков,которые футболисты от бога

Там нужен тренер,но больше мотиватор.
Если правильно не настроить Реал или Барселону,то они проигрывают
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#3  sergey3709   (Сегодня, 10:27)
  • -1
  •  (3)

Намек для работы в России
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 10:27)
  • +3
  •  (5)

Болотные 100% звали, на хоккей тоже их идея.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  dvdw   (Сегодня, 10:19)
  • -4
  •  (8)

П....ц, тренер для клубов миллионеров.Дайте ему аутсайдера какого ниб чемпионата,пусть поднимет.А в реале, Барселоне тренеры Н....й нужны,там и я могу быть тренером игроков,которые футболисты от бога
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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