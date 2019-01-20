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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Жозе Моуринью: меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что у него было три предложения после ухода из клуба.
"Я доволен этими тремя неделями и доволен опытом, который получаю. Я проведу время так, как обычно у меня не получается. Меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию – для меня такое впервые.
Я все проанализирую. Я уже отклонил три предложения. Это было не то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я смогу подготовиться", - сказал Моуринью в эфире телеканала beIN Sports.
"Я доволен этими тремя неделями и доволен опытом, который получаю. Я проведу время так, как обычно у меня не получается. Меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию – для меня такое впервые.
Я все проанализирую. Я уже отклонил три предложения. Это было не то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я смогу подготовиться", - сказал Моуринью в эфире телеканала beIN Sports.
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