Жозе Моуринью: меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что у него было три предложения после ухода из клуба."Я доволен этими тремя неделями и доволен опытом, который получаю. Я проведу время так, как обычно у меня не получается. Меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию – для меня такое впервые.Я все проанализирую. Я уже отклонил три предложения. Это было не то, что мне нужно. Чем больше у меня будет времени, тем лучше я смогу подготовиться", - сказал Моуринью в эфире телеканала beIN Sports.