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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Легенда "Манчестер Юнайтед" может возглавить клуб четвертого дивизиона Англии
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз будет назначен главным тренером клуба четвертого по силе дивизиона Англии "Олдем Атлетик".
По информации The Telegraph, официально о назначении будет объявлено в течение дня.
"Олдем Атлетик" занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 2. В активе клуб 39 очков после 28 туров.
Скоулз выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1994 по 2013 год. За это время полузащитник принял участие в 718 матчах и забил 155 мячей.
"Газета.ру"
По информации The Telegraph, официально о назначении будет объявлено в течение дня.
"Олдем Атлетик" занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 2. В активе клуб 39 очков после 28 туров.
Скоулз выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1994 по 2013 год. За это время полузащитник принял участие в 718 матчах и забил 155 мячей.
"Газета.ру"
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