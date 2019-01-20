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Жозе Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья от сотрудников УЕФА

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, как ему пришлось прятаться от сотрудников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ящике для грязного белья.

"Да, это на самом деле было. Мне нужно было находиться рядом с игроками — и мне это удалось. Я пришел в раздевалку днем, а матч начинался в 19.00. Хотел быть там, когда придут игроки. Меня никто не видел", — цитирует Моуринью Daily Mail.

Специалист добавил, что покинуть раздевалку оказалось труднее, чем попасть в нее.

"Стюарт Баннистер, человек, отвечающий в "Челси" за экипировку, посадил меня в ящик. Крышка была чуть приоткрыта, чтобы я мог дышать. Когда он вывозил ящик из раздевалки, за ним пошли сотрудники УЕФА, которые очень хотели меня найти. Я все еще был там, но ему пришлось закрыть крышку. Когда он ее открыл, я умирал. Говорю об этом серьезно. Я был близок к смерти. Это правда", — сказал специалист.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Челси АПЛ
Сегодня, 15:47
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