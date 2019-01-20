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Гонсало Игуаин покинул расположение "Милана": в скором времени он перейдет в "Челси"

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин покинул расположение "Милана", сообщает Football Italia.

Отмечается, что он не был включен в заявку на матч с "Дженоа", который состоится в понедельник, 21 января, из-за того, что его переход в "Челси" неизбежен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Милан Игуаин Челси Серия А АПЛ
Сегодня, 17:29
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#1  spiri   (Сегодня, 18:07)
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Болеет за:
«Челси»
на фоне Мораты может быть еще покатит.. flushed


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Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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