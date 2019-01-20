Гонсало Игуаин покинул расположение "Милана": в скором времени он перейдет в "Челси"

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин покинул расположение "Милана", сообщает Football Italia.Отмечается, что он не был включен в заявку на матч с "Дженоа", который состоится в понедельник, 21 января, из-за того, что его переход в "Челси" неизбежен.