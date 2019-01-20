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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Манчестер Сити" разгромил "Хаддерсфилд", одержав четвёртую подряд победу в АПЛ
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги "Хаддерсфилд Таун" принимал "Манчестер Сити".
Чемпионат Англии
23 тур
"Хаддерсфилд Таун" – "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Данило, 18, Стерлинг, 54, Сане, 56.
"Хаддерсфилд Таун": Лессль, Конголо, Шиндлер, Леве, Смит, Хогг, Панчеон, Бакуна (Притчард, 64), Мбенза, Качунга, Диакаби (Мунье, 59).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Данило, Уокер, Гюндоган (Делф, 80), Фернандиньо (Д. Сильва, 59), Де Брюйне, Сане (Б. Силва, 72), Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения: Уокер, 27, Бакуна, 30, Хогг, 43, Фернандиньо, 50.
Чемпионат Англии
23 тур
"Хаддерсфилд Таун" – "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Данило, 18, Стерлинг, 54, Сане, 56.
"Хаддерсфилд Таун": Лессль, Конголо, Шиндлер, Леве, Смит, Хогг, Панчеон, Бакуна (Притчард, 64), Мбенза, Качунга, Диакаби (Мунье, 59).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Данило, Уокер, Гюндоган (Делф, 80), Фернандиньо (Д. Сильва, 59), Де Брюйне, Сане (Б. Силва, 72), Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения: Уокер, 27, Бакуна, 30, Хогг, 43, Фернандиньо, 50.
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