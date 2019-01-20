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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Фулхэмом"
В матче 23-го тура Премьер-лиги "Тоттенхэм" взял верх над "Фулхэмом".
Чемпионат Англии
23 тур
"Фулхэм" – "Тоттенхэм" 1:2
Гол: Льоренте, 20 (авто.) - Алли, 52, Уинкс, 90+4
"Фулхэм": Рико, Кристи, Брайан, Рим, Ле Маршан, Одои, Чемберс, Сери (Киессе, 80), Шюррле (Кебано, 72), Митрович, Бабель (Сессегнон, 55)
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Эриксен, Ламела (Дайер, 79), Алли (Н'Куду, 86), Льоренте
Предупреждения: Митрович, 74, Санчес, 74, Сери, 75, Роуз, 79
Чемпионат Англии
23 тур
"Фулхэм" – "Тоттенхэм" 1:2
Гол: Льоренте, 20 (авто.) - Алли, 52, Уинкс, 90+4
"Фулхэм": Рико, Кристи, Брайан, Рим, Ле Маршан, Одои, Чемберс, Сери (Киессе, 80), Шюррле (Кебано, 72), Митрович, Бабель (Сессегнон, 55)
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Роуз, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Уинкс, Эриксен, Ламела (Дайер, 79), Алли (Н'Куду, 86), Льоренте
Предупреждения: Митрович, 74, Санчес, 74, Сери, 75, Роуз, 79
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