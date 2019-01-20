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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет (1)
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"Манчестер Сити" первым в топ-5 лиг Европы забил 100 голов за сезон-2018/19
Английский "Манчестер Сити" стал первой командой из топ-5 европейских лиг, которой удалось забить сто голов в этом сезоне.
На это горожанам понадобилось 35 матчей. Сотый гол был забит в 23-м туре АПЛ с "Хаддерсфилдом", его автором стал защитник Данило.
"Манчестер Сити" идет вторым в чемпионате Англии, на семь очков отставая от "Ливерпуля". В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.
Sport24.ru
На это горожанам понадобилось 35 матчей. Сотый гол был забит в 23-м туре АПЛ с "Хаддерсфилдом", его автором стал защитник Данило.
"Манчестер Сити" идет вторым в чемпионате Англии, на семь очков отставая от "Ливерпуля". В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.
Sport24.ru
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