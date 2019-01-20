"Манчестер Сити" первым в топ-5 лиг Европы забил 100 голов за сезон-2018/19

Английский "Манчестер Сити" стал первой командой из топ-5 европейских лиг, которой удалось забить сто голов в этом сезоне.На это горожанам понадобилось 35 матчей. Сотый гол был забит в 23-м туре АПЛ с "Хаддерсфилдом", его автором стал защитник Данило."Манчестер Сити" идет вторым в чемпионате Англии, на семь очков отставая от "Ливерпуля". В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.