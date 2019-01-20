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"Манчестер Сити" первым в топ-5 лиг Европы забил 100 голов за сезон-2018/19

Английский "Манчестер Сити" стал первой командой из топ-5 европейских лиг, которой удалось забить сто голов в этом сезоне.

На это горожанам понадобилось 35 матчей. Сотый гол был забит в 23-м туре АПЛ с "Хаддерсфилдом", его автором стал защитник Данило.

"Манчестер Сити" идет вторым в чемпионате Англии, на семь очков отставая от "Ливерпуля". В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

Sport24.ru
Теги: Манчестер Сити АПЛ
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