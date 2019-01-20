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СМИ: стала известна зарплата Игуаина в "Челси"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин в ближайшее время станет игроком "Челси".

Как утверждает The Star 31-летнего аргентинца в лондонском клубе составит 270 000 фунтов стерлингов в неделю.

Таким образом, Игуаин попадет в топ-5 игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Ранее сообщалось, что аргентинец попрощался с одноклубниками по "Милану" и покинул расположение команды. Трансферная сделка будет оформлена как аренда до конца сезона с последующим правом выкупа. Права на футболиста принадлежат "Ювентусу".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игуаин Челси АПЛ
Вчера, 22:01
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