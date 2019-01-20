Возглавивший "Олдхэм" Скоулз может столкнуться с конфликтом интересов

Новый главный тренер "Олдхэма" Пол Скоулз может столкнуться с конфликтом интересов в следующем сезоне.Легенда "Манчестер Юнайтед" заключил контракт с клубом лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии) сроком на 18 месяцев.Проблемы возникнут, если из Национальной лиги (пятого дивизиона) поднимается "Сэлфорд Сити" - Скоулз является одним из владельцев клуба. "Олдхэму" вылет в низшую лигу практически не грозит, а вот "Сэлфорд" на данный момент идет в таблице на третьем месте, дающем право участия в плей-офф за повышение в классе.