Хосеп Гвардиола: если "Ливерпуль" победит, "Ман Сити" тоже должен победить. Если "Ливерпуль" проиграет, "Ман Сити" должен выиграть

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над "Хаддерсфилдом" в матче чемпионата Англии (3:0).По его словам, чемпионская гонка еще продолжается. "Ман Сити" идет в таблице на втором месте, отставая на 4 очка от "Ливерпуля"."Мы забили много голов. Это хорошо, но впереди еще много матчей. Победитель не определяется в январе. Нам нужно сосредоточиться на нашей игре. Если "Ливерпуль" победит, мы тоже должны победить. Если "Ливерпуль" проиграет, мы должны будем победить", - цитирует BBC Гвардиолу.