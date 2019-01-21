Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан близок к переходу в "Ювентус", сообщает Football Italia."Юве" сначала арендует игрока до лета, а потом выкупит за 8 миллионов евро. Контракт Дармиана с "МЮ" истекает летом 2019 года, поэтому английский клуб перед арендой воспользуется опцией автоматического продления контракта с игроком на год.