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Маттео Дармиан близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан близок к переходу в "Ювентус", сообщает Football Italia.

"Юве" сначала арендует игрока до лета, а потом выкупит за 8 миллионов евро. Контракт Дармиана с "МЮ" истекает летом 2019 года, поэтому английский клуб перед арендой воспользуется опцией автоматического продления контракта с игроком на год.
Теги: Дармиан Ювентус Манчестер Юнайтед Серия А АПЛ
Сегодня, 00:30
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