Хосеп Гвардиола: борьба не заканчивается в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после разгромной победы над "Хаддерсфилдом" в матче 23-го тура чемпионата Англии заявил, что борьба за титул не заканчивается в январе.48-летний специалист добавил, что его команде необходимо совершенствоваться."Мы не заслужили больше трех голов. Мы будем совершенствоваться в будущем. Нам нужно требовать от себя большего в каждой игре. Пока все идет хорошо. Только одна команда выступает лучше, но борьба за титул не заканчивается в январе. Если "Ливерпуль" победит, то и мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проиграет, то мы также должны победить", - цитирует Гвардиолу BBC.