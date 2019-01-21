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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хосеп Гвардиола: борьба не заканчивается в январе
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после разгромной победы над "Хаддерсфилдом" в матче 23-го тура чемпионата Англии заявил, что борьба за титул не заканчивается в январе.
48-летний специалист добавил, что его команде необходимо совершенствоваться.
"Мы не заслужили больше трех голов. Мы будем совершенствоваться в будущем. Нам нужно требовать от себя большего в каждой игре. Пока все идет хорошо. Только одна команда выступает лучше, но борьба за титул не заканчивается в январе. Если "Ливерпуль" победит, то и мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проиграет, то мы также должны победить", - цитирует Гвардиолу BBC.
"Спорт-Экспресс"
48-летний специалист добавил, что его команде необходимо совершенствоваться.
"Мы не заслужили больше трех голов. Мы будем совершенствоваться в будущем. Нам нужно требовать от себя большего в каждой игре. Пока все идет хорошо. Только одна команда выступает лучше, но борьба за титул не заканчивается в январе. Если "Ливерпуль" победит, то и мы должны побеждать. Если "Ливерпуль" проиграет, то мы также должны победить", - цитирует Гвардиолу BBC.
"Спорт-Экспресс"
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