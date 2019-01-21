VAR не решает всех проблем. Уже есть недовольные тем, как работает система

Maurizio Sarri showing Chelsea analyst’s laptop to the media to prove Harry Kane was offside before the penalty ? pic.twitter.com/VoX70SeTdK — talkSPORT (@talkSPORT) January 8, 2019

В ворота ПСЖ вчера было назначено три пенальти, два из них были реализованы, но пенальти конечно крайне сомнительные. Бенуа Бастьен дал маху) https://t.co/NuEXPGzMn5 — Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) January 10, 2019

Видеоповторы ждали как избавление футбола от любых ошибок арбитров, но в тех лигах, где они ввелись, уже разгораются скандалыПраво на организацию футбольного судейства с помощью современных технологий отстаивали долго. Чиновники-ретрограды с упорством крестьян, ломавших машины для просушки сена в конце прошлого века, потому что работать руками пусть дольше, зато привычнее, упирались до последнего.Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский (сейчас эту должность занимает Егоров) был одним из наших функционеров с, мягко скажем, сомнительной позицией по поводу видеоповторов. Он на полном серьёзе – по крайней мере, прессе своё видение Будогосский объяснял именно так – рассказывал о страхе, что футбол «нашего» детства будет убит:- Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении, - заключил он одно из своих самых скандальных высказываний на эту тему.Всё бы ничего, но в футбол – а дело было в 2017 году – играли уже далеко не на тех скоростях, что было во времена детства Андрея Будогосского. Развивающиеся методики тренировок, питание спортсменов, качественное восстановление и хорошие поля осложнили работу арбитрам в разы. Зачастую они просто не успевали следить за тем, что происходит, а дополнительные судьи на лицевых линиях не помогали вообще ничем.Нужно было что-то качественно новое вместо того, чтобы пихать по арбитру на каждый квадратный метр поля. Валерий Карпин достаточно ёмко выразил отношение всех тех, кому надоели постоянные скандалы и несправедливые результаты:- Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант.Видеоповторы на прошедшем Чемпионате Мира реально взорвали голову. Было немного неудобно, что не всегда решение принималось сразу. Что иногда приходилось подождать. Это хотелось как-то исправить, чтобы решение арбитра было понятно сразу. Но в остальном массовая футбольная публика была просто счастлива.В верности этого пути убедились и топовые лиги. Видеоповторы начали вводить повсеместно, но не сразу. Нужны были время и деньги.В английском Кубке Лиги видеоповторы появились уже с этого сезона. И довольно скоро громыхнули первые недовольства.В полуфинале играли «Челси» и «Тоттенхэм». В первом тайме Кейн выскочил один на один, его сбил вратарь «синих» Кепа. Команда Майкла Оливера сначала зафиксировала офсайд, но затем, после консультации, главный передумал – и «шпоры» получили право на пенальти.После окончания матча Сарри пришёл с ноутбуком на пресс-конференцию:- На картинке с нашей камеры Кейн находился в очевидном офсайде, но это не важно. Важно, что судья на линии прекратил движение за эпизодом и не следил за мячом, из-за чего игроки посчитали, что в этом моменте зафиксировано положение вне игры. Думаю, это во многом повлияло на действия наших защитников.Как ходили слухи, у арбитров не оказалось верного ракурса эпизода, поэтому они не сумели принять верное решение.Несчастье видеоповторов постигло и «Монако» Головина, которому и без козней судей приходится непросто. В самом начале игры против «Страсбура» был удалён Налдо за фол последней надежды. Помощники арбитра правильно рассмотрели, что вне игры у нападающего Ажорка не было, так как передачу отдавал игрок «монегасков», но вот крайне подозрительное падение форварда они оставили без внимания.Анри бушевал, но по другим эпизодам:- VAR не сработала, когда сфолили на Рони Лопеше. Почему VAR не сработала? Ведь потом она снова работала. Это странно. Судья сказал, что VAR не сработала в этот момент.С момента моего назначения в «Монако» я ничего не говорил ни про судейство, ни про систему VAR. Теперь чаша переполнена, как мне кажется, - подытожил бывший игрок сборной Франции.Это уже не первый случай во Франции. В матча Кубка Лиги, когда «ПСЖ» играл против «Генгама», арбитр назначил в пользу последних аж три пенальти, два из которых были откровенно сомнительны.Накануне случилось неприятное и в примере. «Барселона» обыграла «Леганес», причём многие отметили классный перфоманс Месси, сделавшего игру, но основное внимание приковано к арбитрам.Луис Суарес действовал на опережение – после удара Месси издалека вратарь отбил мяч, но не сумел зафиксировать. Уругвайскому форварду удалось опередить соперника и протолкнуть снаряд в сетку, но при этом он зарядил Куэльяру по лицу.Арбитры обратились к VAR и засчитали гол. Это вызвало протесты со стороны «Леганеса».- Там был контакт игрока с вратарем, это опасная игра. Все это видели, кроме VAR, - злился на пресс-конференции Маурисио Пеллегрино, рулевой проигравшей команды.А позже сам клуб потребовал разъяснений:- Футбольный клуб «Леганес», президент клуба Виктория Павон официально обратились посредством электронной почты в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и технический комитет арбитров (CTA) в уважительной и конструктивной манере для получения разъяснений об интерпретации игрового эпизода с участием Ивана Куэльяра и Луиса Суареса во вчерашнем матче.Хотя на самом деле, этот эпизод самый очевидный из рассматриваемых нами. Перед тем, как влепить голкиперу в лицо, Суарес коснулся мяча.И, вероятнее всего, свое решение судья приняли именно поэтому.