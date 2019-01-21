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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Эден Азар: я расстраивал всех своих тренеров
Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что на протяжении всей карьеры расстраивал своих тренеров.
"Я не только Конте расстраивал. За свою карьеру я расстраивал всех своих тренеров, а теперь расстраиваю Сарри. Моуринью я тоже расстраивал. Они все считают, что я должен больше забивать, делать больше этого и того. Я и следующего своего тренера буду расстраивать", — приводит слова хавбека France Football.
"Газета.ру"
"Я не только Конте расстраивал. За свою карьеру я расстраивал всех своих тренеров, а теперь расстраиваю Сарри. Моуринью я тоже расстраивал. Они все считают, что я должен больше забивать, делать больше этого и того. Я и следующего своего тренера буду расстраивать", — приводит слова хавбека France Football.
"Газета.ру"
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