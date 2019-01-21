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Эден Азар: я расстраивал всех своих тренеров

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что на протяжении всей карьеры расстраивал своих тренеров.

"Я не только Конте расстраивал. За свою карьеру я расстраивал всех своих тренеров, а теперь расстраиваю Сарри. Моуринью я тоже расстраивал. Они все считают, что я должен больше забивать, делать больше этого и того. Я и следующего своего тренера буду расстраивать", — приводит слова хавбека France Football.

"Газета.ру"
Теги: Азар Челси АПЛ
Сегодня, 22:11
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#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 22:43)
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Болеет за:
«Локомотив»
По своему таланту Азар должен быть каждый в главных претендентах на золотой мяч.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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