Эден Азар: я расстраивал всех своих тренеров

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что на протяжении всей карьеры расстраивал своих тренеров."Я не только Конте расстраивал. За свою карьеру я расстраивал всех своих тренеров, а теперь расстраиваю Сарри. Моуринью я тоже расстраивал. Они все считают, что я должен больше забивать, делать больше этого и того. Я и следующего своего тренера буду расстраивать", — приводит слова хавбека France Football.