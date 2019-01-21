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Эшли Коул перешел в команду Лэмпарда

38-летний защитник Эшли Коул перешел в "Дерби Каунти", который возглавляет бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард.

По информации официального сайта "баранов", контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

После ухода из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Коул находился на трансферном рынке в роли свободного агента. Защитник и нынешний наставник команды из второго по силе английского дивизиона Фрэнк Лэмпард были одноклубниками в лондонском "Челси".

"Газета.ру"
Теги: Коул Лэмпард Дерби Каунти
Вчера, 22:48
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