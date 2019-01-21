Эшли Коул перешел в команду Лэмпарда

38-летний защитник Эшли Коул перешел в "Дерби Каунти", который возглавляет бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард.По информации официального сайта "баранов", контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.После ухода из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Коул находился на трансферном рынке в роли свободного агента. Защитник и нынешний наставник команды из второго по силе английского дивизиона Фрэнк Лэмпард были одноклубниками в лондонском "Челси".