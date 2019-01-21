Гарет Саутгейт: "МЮ"? Я тренер сборной Англии, и это честь для меня

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу слухов о своем назначении на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"."Я тренер сборной Англии, и это честь для меня. Мы провели лучший год за последние 28 лет и вышли в полуфинал Кубка наций. Поэтому сейчас волнующее время для того, чтобы быть в команде. Думаю, в жизни надо получать удовольствие от того, чем занимаешься. Я все еще молодой тренер, в моем тренерском послужном списке менее 200 матчей, поэтому для меня честь занимать ту должность, что я занимаю", — приводит слова специалиста Sky Sports.