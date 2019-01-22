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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оливье Жиру могут лишить водительских прав
Нападающий "Челси" Оливье Жиру может лишиться водительских прав за нарушение правил дорожного движения в мае 2018 года.
По информации The Sun, у форварда на момент слушания дела о правонарушении уже было девять штрафных баллов за превышение скоростного лимита. В мае футболист прибавил к ним еще три балла за нарушение ПДД. Таким образом Жиру могут лишить прав за накопление 12 штрафных очков.
Отмечается, что для француза это уже четвертое нарушение правил дорожного движения после перехода из "Арсенала" в "Челси".
"Газета.ру"
По информации The Sun, у форварда на момент слушания дела о правонарушении уже было девять штрафных баллов за превышение скоростного лимита. В мае футболист прибавил к ним еще три балла за нарушение ПДД. Таким образом Жиру могут лишить прав за накопление 12 штрафных очков.
Отмечается, что для француза это уже четвертое нарушение правил дорожного движения после перехода из "Арсенала" в "Челси".
"Газета.ру"
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