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Ибрагимович - о Харри Кейне: он ничего не добьется в таком клубе, как "Тоттенхэм"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что Харри Кейну стоит покинуть "Тоттенхэм".

"Когда я был в Англии, я видел, как он играет. Кейн - хороший нападающий. Но ему нужно перейти в большой клуб, если он хочет побеждать. Он ничего не добьется в обычном клубе, при всем уважении к "Тоттенхэму", - приводит слова Ибрагимовича Mirror
Теги: Тоттенхэм Кейн Ибрагимович
Сегодня, 10:19
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