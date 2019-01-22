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Эден Азар: у меня дома уже есть три "Золотых мяча" - это мои дети

Хавбек "Челси" Эден Азар заявил, что награда "Золотой мяч" не является для него слишком значимой.

"Золотой мяч" абсолютно не является моей целью. У меня дома уже есть три "Золотых мяча" - это мои дети", - сказал Азар.

GFFN
Теги: АПЛ Азар
Сегодня, 15:53
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