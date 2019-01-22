Эден Азар: у меня дома уже есть три "Золотых мяча" - это мои дети

Хавбек "Челси" Эден Азар заявил, что награда "Золотой мяч" не является для него слишком значимой."Золотой мяч" абсолютно не является моей целью. У меня дома уже есть три "Золотых мяча" - это мои дети", - сказал Азар.