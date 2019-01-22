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Поисковики потеряли надежду найти футболиста Сала живым

Глава авиапоисковой службы Нормандских островов Джон Фицджеральд заявил, что маловероятно найти живыми людей, находившихся в пропавшем туристическом самолете PA-46 Malibu.

Легкомоторное воздушное судно, выполнявшее рейс Нант - Кардифф, исчезло с радаров в районе Нормандских островов в понедельник вечером. На его борту находились нападающий клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала и еще один пассажир. В поисках самолета участвуют катера и вертолеты, однако спасатели практически потеряли надежду найти людей живыми.

"Не думаю, что они до сих пор живы", - цитирует Фицджеральда So Foot.

Sport24.ru
Теги: Сала Кардифф АПЛ
Сегодня, 16:52
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