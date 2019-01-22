Поисковики потеряли надежду найти футболиста Сала живым

Глава авиапоисковой службы Нормандских островов Джон Фицджеральд заявил, что маловероятно найти живыми людей, находившихся в пропавшем туристическом самолете PA-46 Malibu.Легкомоторное воздушное судно, выполнявшее рейс Нант - Кардифф, исчезло с радаров в районе Нормандских островов в понедельник вечером. На его борту находились нападающий клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала и еще один пассажир. В поисках самолета участвуют катера и вертолеты, однако спасатели практически потеряли надежду найти людей живыми."Не думаю, что они до сих пор живы", - цитирует Фицджеральда So Foot.