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СМИ: Эмилиано Сала признан мертвым

Новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала признан мертвым, сообщает Yahoo! Sport.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Отмечается, что шансов выжить при падении самолета у пассажиров не было.

"СЭ"
Теги: Сала Кардифф
Сегодня, 18:07
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#6  студия дускай   (Сегодня, 19:26)
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online

ФКСМ_1922,
потому что там не ждут как у нас 90 лет чтобы признать человека мертвым и платить за него что полагается если обстоятельства говорят о том что он скорее мертв чем прячется
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#5  styh  Советский Союз (Сегодня, 19:07)
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Скорее пропал без вести.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#4  MAG554  UdSSR (Сегодня, 18:30)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
температура воды 9 градусов. если даже приводнились шансов практически нет
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:13)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну клуб страховку получит да и теперь можно будет делить наследство!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:12)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
меньше суток ищут и уже мертвым признали
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:09)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Как можно так признать, если тело не найдено?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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