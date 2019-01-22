СМИ: Эмилиано Сала признан мертвым

Новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала признан мертвым, сообщает Yahoo! Sport.28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Отмечается, что шансов выжить при падении самолета у пассажиров не было.