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Эден Азар договорился о контракте с "Реалом". Он будет получать до 16,5 млн евро в год

Полузащитник "Челси" Эден Азар согласовал условия контракта с мадридским "Реалом".

Сделка будет рассчитана на пять лет и будет приносить бельгийцу 13 млн евро ежегодно, плюс еще 3,5 млн в виде бонусов.

Азар получит 1 млн евро вдобавок к окладу в случае победы в Ла Лиге, 1,5 млн за победу в Лиге чемпионов и еще 1 млн, если завоюет "Золотой мяч", сообщает El Chiringuito.

Sport24.ru
Теги: Азар Реал Ла Лига АПЛ Челси
Сегодня, 18:18
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:47)
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Крутой трансфер для реала.может стать лидером в реале
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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