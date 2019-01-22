Эден Азар договорился о контракте с "Реалом". Он будет получать до 16,5 млн евро в год

Полузащитник "Челси" Эден Азар согласовал условия контракта с мадридским "Реалом".Сделка будет рассчитана на пять лет и будет приносить бельгийцу 13 млн евро ежегодно, плюс еще 3,5 млн в виде бонусов.Азар получит 1 млн евро вдобавок к окладу в случае победы в Ла Лиге, 1,5 млн за победу в Лиге чемпионов и еще 1 млн, если завоюет "Золотой мяч", сообщает El Chiringuito.