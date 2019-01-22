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СМИ: "Лидс" предложил "Спартаку" 12 млн евро за Зе Луиша

"Лидс» вышел на "Спартак" с предложением в € 12 млн по нападающему красно-белых Зе Луишу.

Московский клуб не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.

Зе Луиш перешёл в стан столичного клуба летом 2015 года. Спустя два года форвард заключил со "Спартаком" новое соглашение до лета 2021 года. В составе своего клуба футболист из Кабо-Верде стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач. "Спартак" после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртое место.

"Чемпионат.сом"
Теги: Лидс Зе Луиш Спартак Трансферы
Сегодня, 19:22
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#1  КБелый  везде (Сегодня, 19:23)
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Болеет за:
«Барселона»
маловато будет,ма-ло-ва-то(с)
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
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