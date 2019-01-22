Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:43
Сарри меняет «Челси», но хорошего в этом мало. Пора перестать восторгаться «тренерами-философами»
Сарри меняет «Челси», но хорошего в этом мало. Пора перестать восторгаться «тренерами-философами»
18:07
СМИ: Эмилиано Сала признан мертвым (6)
СМИ: Эмилиано Сала признан мертвым (6)
15:57
Один из лучших бомбардиров Франции подписал контракт с "Кардиффом". Похоже, он разбился по дороге в новый клуб (4)
Один из лучших бомбардиров Франции подписал контракт с "Кардиффом". Похоже, он разбился по дороге в новый клуб (4)
15:53
Агент Ингасона - об интересе ПАОК: никакой конкретики, клубы пока лишь общаются, ничего больше
Агент Ингасона - об интересе ПАОК: никакой конкретики, клубы пока лишь общаются, ничего больше
15:21
Защитник "Ростова" Вилюш в первом матче "Кубка Матч Премьер" порвал крестообразные связки (14)
Защитник "Ростова" Вилюш в первом матче "Кубка Матч Премьер" порвал крестообразные связки (14)
13:07
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА (2)
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА (2)
СМИ: "Лидс" предложил "Спартаку" 12 млн евро за Зе Луиша
"Лидс» вышел на "Спартак" с предложением в € 12 млн по нападающему красно-белых Зе Луишу.
Московский клуб не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.
Зе Луиш перешёл в стан столичного клуба летом 2015 года. Спустя два года форвард заключил со "Спартаком" новое соглашение до лета 2021 года. В составе своего клуба футболист из Кабо-Верде стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач. "Спартак" после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртое место.
"Чемпионат.сом"
Московский клуб не планирует расставаться с футболистом за эту сумму.
Зе Луиш перешёл в стан столичного клуба летом 2015 года. Спустя два года форвард заключил со "Спартаком" новое соглашение до лета 2021 года. В составе своего клуба футболист из Кабо-Верде стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге 14 матчей (из них 11 — в основном составе), в которых забил семь мячей и сделал семь голевых передач. "Спартак" после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртое место.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.