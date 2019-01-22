"Кардифф Сити": молимся о получении позитивных новостей о Сале

В "Кардифф Сити" прокомментировали инцидент с пропажей самолёта, на котором летел новичок команды аргентинский нападающий Эмилиано Сала."Мы были потрясены, услышав новость, что самолёт пропал. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет вчера вечером в Кардифф, и сегодняшний день должен был стать его первым в команде.Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и председатель Мехмет Далман очень обеспокоены этой ситуацией.Сегодня утром мы в первую очередь приняли решение прекратить тренировки, так как мысли команды, управленческого персонала и всего клуба связаны с Эмилиано и пилотом.Мы все в "Кардифф Сити" хотели бы поблагодарить наших болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в это трудное время.Мы молимся о получении позитивных новостей.Футбольный клуб "Кардифф Сити" сделает ещё одно заявление, когда появится больше информации", - сообщается в заявлении клуба.