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"Кардифф Сити": молимся о получении позитивных новостей о Сале

В "Кардифф Сити" прокомментировали инцидент с пропажей самолёта, на котором летел новичок команды аргентинский нападающий Эмилиано Сала.

"Мы были потрясены, услышав новость, что самолёт пропал. Мы ожидали, что Эмилиано прибудет вчера вечером в Кардифф, и сегодняшний день должен был стать его первым в команде.

Наш владелец Тан Шри Винсент Тан и председатель Мехмет Далман очень обеспокоены этой ситуацией.

Сегодня утром мы в первую очередь приняли решение прекратить тренировки, так как мысли команды, управленческого персонала и всего клуба связаны с Эмилиано и пилотом.

Мы все в "Кардифф Сити" хотели бы поблагодарить наших болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в это трудное время.

Мы молимся о получении позитивных новостей.

Футбольный клуб "Кардифф Сити" сделает ещё одно заявление, когда появится больше информации", - сообщается в заявлении клуба.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кардифф Сала АПЛ
Сегодня, 21:07
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