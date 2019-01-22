Отец пропавшего новичка "Кардиффа": я в отчаянии и не знаю, что случится дальше

Орасио Сала, отец нападающего "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, прокомментировал новость о пропаже самолёта, на борту которого находился его сын."Я не могу поверить в случившееся. Я в отчаянии. Не знаю, что произойдёт дальше. Надеюсь получить хорошие новости. Моя семья ни о чём не знала, мне пришлось им рассказать. Для Эмилиано, как и для всех нас, переход в "Кардифф" был большим шагом вперёд. Он всегда усердно боролся и трудился. Скромный парень", - цитирует отца футболиста Get French Football News со ссылкой на C5N.