"Кардифф Сити" отменил тренировки из-за пропажи самолета с футболистом на борту

Исполняющий директор "Кардифф Сити" Кен Чу заявил, что в клубе отменены тренировки из-за пропажи самолета, на борту которого находился новичок команды Эмилиано Сала."Мы все были сильно потрясены, когда услышали новость о пропаже самолета. Мы ожидали, что Эмилиано приедет в Кардифф в понедельник вечером, а сегодня он должен был провести первый день в нашей команде. Сегодня утром мы в первую очередь приняли решение отменить все тренировки, так как все мысли команды, персонала и всего клуба с Эмилиано и пилотом", - цитирует функционера официальный сайт команды."Мы все в "Кардифф Сити" хотели бы поблагодарить наших болельщиков и всю футбольную семью за поддержку в это трудное время. Продолжаем молиться о том, чтобы получить хорошие новости", - добавил исполнительный директор.Полет Сала должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20:15 по местному времени, в 20:30 сигнал с воздушным судном был утерян. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия выясняются."Кардифф Сити" приобрел Сала у "Нанта" за рекордные €20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.