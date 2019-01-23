Поль Погба согласен продлить контракт с "Манчестер Юнайтед" при одном условии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласен продлить контракт с английским клубом.По информации The Sun, хавбек принял такое решение после того, как с поста главного тренера команды был уволен Жозе Моуринью, с котором у французского игрока был конфликт. Теперь полузащитник рассчитывает на долгосрочное соглашение с клубом.Главным условием продления контракта называется повышение зарплаты. По нынешнему соглашению, которое истекает в 2022 году, Погба получает ?290 тыс в неделю, что является второй зарплатой в клубе. Больше получает только нападающий Алексис Санчес, чья зарплата составляет ?500 тыс.