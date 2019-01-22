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"Не день для таких постов". Линекер разнес Роналду из-за селфи в самолете после трагедии с Салой

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер раскритиковал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду за то, что он опубликовал в инстаграме селфи, сделанное на борту своего самолета.

Такая реакция Линекера вызвана трагическим инцидентом с нападающим Эмильяно Салой.

Фотографию Роналду опубликовал во вторник, 22 января. Линекер запостил селфи португальца в твиттере и написал: "Не лучший день для таких постов. Однозначно".

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Позже Линекер написал: "Я уверен, что он сделал это по незнанию ситуации, но кто-нибудь мог бы ему подсказать".
Теги: Сала Роналду АПЛ Ла Лига
Сегодня, 05:55
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#2  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 06:43)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Согласен.

Ежедневно в катастрофах погибают сотни и тысячи людей. Разве они не достойны уважения? Они не известные футболисты и мы ничего не знаем о их судьбе, но они такие же люди.
Так давайте каждый день запрещать селфи с авто, в доме, на улице и т.д. Да мало ли где люди погибают.
В чем смысл этого избирательного траура?
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 06:05)
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Согласен.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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