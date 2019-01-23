"Реал" хочет включить Хамеса в сделку по Эриксену

Мадридский "Реал" все еще рассчитывает осуществить трансфер полузащитника английского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.По информации Diario AS, мадридская команда планирует включить в сделку Хамеса Родригеса.Хавбек выступает за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды в текущем сезоне, но никак не может найти контакт с главным тренером Нико Ковачем. А это значит, что мюнхенский клуб не собирается активировать функцию выкупа игрока за €35 млн.Соглашение Эриксена и "Тоттенхэма" истекает летом 2020 года. В мадридской команде он может стать заменой хорватскому полузащитнику Луке Модричу.