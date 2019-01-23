Юрген Клопп встретился с болельщиком, болеющим за "Ливерпуль" на протяжении 96-ти лет (видео)

The moment 104-year-old Reds fan, Bernard Sheridan, met J?rgen Klopp and Sir Kenny Dalglish after the Palace game.



Happy birthday, Bernard. ? pic.twitter.com/YMcAotaDmv — Liverpool FC (@LFC) January 22, 2019

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп встретился с болельщиком команды Бернардом Шериданом, которому несколько дней назад исполнилось 104 года.Встреча произошла на "Энфилде" после окончания матча с "Кристал Пэлас" в 23-м туре английской Премьер-лиги (4:3), билет на который Клопп подарил Шеридану на день рождения.Шеридан поддерживает "Ливерпуль" с 1923 года. За это время клуб 15 раз становился чемпионом Англии, а также завоевал все пять Кубков Лиги чемпионов.