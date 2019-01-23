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Юрген Клопп встретился с болельщиком, болеющим за "Ливерпуль" на протяжении 96-ти лет (видео)

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп встретился с болельщиком команды Бернардом Шериданом, которому несколько дней назад исполнилось 104 года.

Встреча произошла на "Энфилде" после окончания матча с "Кристал Пэлас" в 23-м туре английской Премьер-лиги (4:3), билет на который Клопп подарил Шеридану на день рождения.



Шеридан поддерживает "Ливерпуль" с 1923 года. За это время клуб 15 раз становился чемпионом Англии, а также завоевал все пять Кубков Лиги чемпионов.
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 10:32
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