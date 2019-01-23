Алекс Окслейд-Чемберлен в феврале приступит к тренировкам

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.Футболист получил тяжелую травму колена в апреле, и предполагалось, что он пропустит весь текущий сезон, но восстановление англичанина идет с опережением графика. Уже в декабре Алекс начал индивидуальные тренировки на поле.Игрок сможет помочь команде уже 13 марта, когда состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".