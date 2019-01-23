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Маурицио Сарри провел встречу с игроками "Челси" после публичной критики на пресс-конференции

Наставник "Челси" Маурицио Сарри провел встречу с футболистами команды в понедельник перед тренировкой на базе Кобхэм.

Отмечается, что, несмотря на критику и тактическое упрямство Сарри, игроки "Челси" по-прежнему поддерживают тренера и верят в его идеи.

Напомним, после игры с "Арсеналом" Сарри резко высказался в адрес своих футболистов, причем на пресс-конференции даже перешел с английского на итальянский язык.

ESPN
Теги: АПЛ Челси Сарри
Сегодня, 11:24
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