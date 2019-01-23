Маурицио Сарри провел встречу с игроками "Челси" после публичной критики на пресс-конференции

Наставник "Челси" Маурицио Сарри провел встречу с футболистами команды в понедельник перед тренировкой на базе Кобхэм.Отмечается, что, несмотря на критику и тактическое упрямство Сарри, игроки "Челси" по-прежнему поддерживают тренера и верят в его идеи.Напомним, после игры с "Арсеналом" Сарри резко высказался в адрес своих футболистов, причем на пресс-конференции даже перешел с английского на итальянский язык.