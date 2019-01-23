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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Гонсало Игуаин прибудет в Лондон для завершения сделки с "Челси"
Нападающий итальянского "Милана" Гонсало Игуаин прибудет в столицу Великобритании для подписания контракта с клубом Английской премьер-лиши (АПЛ) "Челси".
По информации Sky Sport Italia, в случае осуществления трансфера днем есть вероятность, что аргентинский нападающий сможет выйти на поле в ответном матче полуфинала Кубка лиги против "Тоттенхэма", который состоится 24 января.
"Синие" возьмут Игуаина в аренду до конца нынешнего сезона. В соглашении 31-летнего футболиста будет прописана опция возможного выкупа в летнее трансферное окно за €36 млн.
В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Италии 15 матчей, забив шесть мячей.
"Газета.ру"
По информации Sky Sport Italia, в случае осуществления трансфера днем есть вероятность, что аргентинский нападающий сможет выйти на поле в ответном матче полуфинала Кубка лиги против "Тоттенхэма", который состоится 24 января.
"Синие" возьмут Игуаина в аренду до конца нынешнего сезона. В соглашении 31-летнего футболиста будет прописана опция возможного выкупа в летнее трансферное окно за €36 млн.
В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Италии 15 матчей, забив шесть мячей.
"Газета.ру"
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