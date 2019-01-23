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Гонсало Игуаин прибудет в Лондон для завершения сделки с "Челси"

Нападающий итальянского "Милана" Гонсало Игуаин прибудет в столицу Великобритании для подписания контракта с клубом Английской премьер-лиши (АПЛ) "Челси".

По информации Sky Sport Italia, в случае осуществления трансфера днем есть вероятность, что аргентинский нападающий сможет выйти на поле в ответном матче полуфинала Кубка лиги против "Тоттенхэма", который состоится 24 января.

"Синие" возьмут Игуаина в аренду до конца нынешнего сезона. В соглашении 31-летнего футболиста будет прописана опция возможного выкупа в летнее трансферное окно за €36 млн.

В нынешнем сезоне нападающий провел в чемпионате Италии 15 матчей, забив шесть мячей.

"Газета.ру"
Теги: Игуаин Челси Милан Ювентус Серия А АПЛ
Сегодня, 17:04
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#1  truten74   (Сегодня, 18:17)
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Паредас пролетает значит.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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