Дэвид Бекхэм стал акционером английского футбольного клуба

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем стал совладельцем футбольной команды пятого по силе дивизиона страны "Солфорд Сити".Как отмечает пресс-служба клуба, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" приобрел 10% акций. В 2014 году 50% акций клуба купили бывшие игроки "красных дьяволов" Пол Скоулз, Райан Гиггз, Фил Невилл, Гари Невилл и Ники Батт.Отмечается, что Бекхэм приобрел акции, принадлежавшие сингапурскому миллиардеру Питеру Лиму. Теперь экс-футболисты "Манчестер Юнайтед" по сумме стали обладателями контрольного пакета акций команды.