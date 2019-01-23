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Дэвид Бекхэм стал акционером английского футбольного клуба

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем стал совладельцем футбольной команды пятого по силе дивизиона страны "Солфорд Сити".

Как отмечает пресс-служба клуба, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" приобрел 10% акций. В 2014 году 50% акций клуба купили бывшие игроки "красных дьяволов" Пол Скоулз, Райан Гиггз, Фил Невилл, Гари Невилл и Ники Батт.

Отмечается, что Бекхэм приобрел акции, принадлежавшие сингапурскому миллиардеру Питеру Лиму. Теперь экс-футболисты "Манчестер Юнайтед" по сумме стали обладателями контрольного пакета акций команды.

"Газета.ру"
Теги: Бекхэм АПЛ
Сегодня, 20:20
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