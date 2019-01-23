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Тренер "Челси" рассказал о ходе переговоров по трансферу Игуаина

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "Милана" Гонсало Игуаином близок к переходу в его клуб.

"У нас есть четыре часа, чтобы подписать контракт сегодня, надеемся, что он принесет нам голы, станет забивать за нас. Очень трудно договориться в январе с одним из лучших нападающих в мире, так что считаю, что клуб работает очень хорошо, ведь это не так просто", - цитирует Сарри Sky Sports.

"Синие" возьмут Игуаина в аренду до конца нынешнего сезона. В соглашении 31-летнего футболиста будет прописана опция возможного выкупа в летнее трансферное окно за €36 млн.

"Газета.ру"
Теги: Челси Игуаин Трансферы АПЛ
Сегодня, 22:00
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#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 22:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Очень трудно договориться в январе с одним из лучших нападающих в мире

да он уже доигрывает,странная покупка.Сарри походу деньги делает на трансферах,Жоржиньо за 67 лямов,теперь этот фрукт
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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