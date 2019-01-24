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"Манчестер Сити" и вышел в финал Кубка лиги

Во втором матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Бёртон Альбион" принимал "Манчестер Сити".

Кубок Англии

1/2 финала

"Бёртон Альбион" – "Манчестер Сити" 0:1

Голы: Агуэро, 26

"Бёртон Альбион": Коллинз, Маккрори, Тёрнер (Хатчинсон, 40), Макфадзин, Миллер, Куинн (Фокс, 46), Уоллес, Харнесс, Акинс, Темплетон, Бойс (Дэниел, 77)

"Манчестер Сити": Мурич, Сандлер, Данило, Гарсия, Зинченко (Нмеча, 67), Фоден, Делф, Де Брёйне (Менди, 63), Марез, Поведа, Агуэро (Жезус, 63)
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 01:24
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#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:27)
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Болеет за:
«Спартак»
После первого матча 9-0 это сделать было не трудно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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