Маурицио Сарри: на данный момент Азар не лидер, он индивидуалист

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился мнением о бельгийском полузащитнике лондонской команды Эдене Азаре."На данный момент Азар скорее индивидуалист, а не лидер. Конечно, он крайне важен для "Челси", ведь он отличный футболист. Он способен выигрывать матчи за две минуты или даже за одну. Но на данном этапе он не лидер. Он - один из лучших игроков в мире.Я по-прежнему считаю, что Эден должен выполнять больший объём работы. Его потенциал гораздо выше того, что он демонстрирует сейчас. Думаю, он прекрасно это знает. Эден - замечательный игрок, у него отлично развиты инстинкты", - цитирует Сарри The Guardian.