Унаи Эмери: Денис Суарес? "Арсенал" работает над трансферами

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал работе клуба на трансферном рынке в преддверии встречи против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/16 финала Кубка Англии, сообщает The Mirror."Клуб продолжает работать над трансферами. "Арсенал" испытывает проблемы из-за травм Роба Холдинга, Дэнни Уэлбека и Эктора Бельерина. Это сложная ситуация, клуб может подписать одного или двух игроков, которые действительно могут качественно усилить текущий состав. Переход Дениса Суареса? Я не хочу говорить о каждом футболисте отдельно. Я только знаю, что специалисты работают с разными игроками", –цитирует Эмери The Mirror.