Гонсало Игуаин: не мог упустить шанс поиграть в АПЛ

Новичок "Челси" Гонсало Игуаин поделился впечатлениями о своем переходе в лондонский клуб.В "Челси" аргентинский футболист перешел из "Милана", где играл на правах аренды. В таком же статусе 31-летний форвард будет выступать за "Челси". Договор рассчитан до конца сезона-2018/19. В "Челси" Игуаин будет играть под 9-м номером."Я давно хотел поиграть в Англии, но мне не представлялась такая возможность, и когда мне выпал этот шанс, я не мог его упустить. Играть в АПЛ - сложная задача, надеюсь, я смогу влиться в команду "Челси". Это замечательная команда, и надеюсь, я порадую болельщиков.За "Челси" всегда играют сильные футболисты. В юности все смотрели матчи АПЛ, и я мечтал играть в таком чемпионате. Теперь моя мечта осуществилась, ранее я уже выступал в трех чемпионатах, и я горжусь этим, и надеюсь, я продемонстрирую свои лучшие качества здесь.В чем сильные стороны Маурицио Сарри как тренера? Это тренер, который смог добиться от меня, как от игрока, наилучших результатов, вывел меня на пик формы. Он знал, как нужно работать со мной, особенно с точки зрения психологии. Год, что мы работали вместе, был потрясающим, и я ему очень благодарен, и для меня крайне важно, что я снова буду с ним работать. Я искренне рад этой возможности, я хочу снова вернуться на этот уровень", - цитирует Игуаина официальный сайт "Челси".