Гонсало Игуаин: не мог упустить шанс поиграть в АПЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 21:34
СМИ: полиция арестовала игрока "Фулхэма" Камару за драку (1)
СМИ: полиция арестовала игрока "Фулхэма" Камару за драку (1)
Вчера, 20:49
"Зенит" интересуется Азмуном (14)
"Зенит" интересуется Азмуном (14)
Вчера, 20:02
Зе Луиш стал приоритетной трансферной целью "Фенербахче" (5)
Зе Луиш стал приоритетной трансферной целью "Фенербахче" (5)
Вчера, 19:21
Поражение "Зенита" от "Локо" – не трагедия. Семак решает текущие задачи, пока вопросов быть не может (2)
Поражение "Зенита" от "Локо" – не трагедия. Семак решает текущие задачи, пока вопросов быть не может (2)
Вчера, 18:29
Виктор Гончаренко: мне нравятся такие матчи, как с "Мольде" (2)
Виктор Гончаренко: мне нравятся такие матчи, как с "Мольде" (2)
Вчера, 18:18
Жозе Моуринью встретился с президентом "Пари Сен-Жермен" (4)
Жозе Моуринью встретился с президентом "Пари Сен-Жермен" (4)
Вчера, 17:56
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО (34)
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО (34)
Вчера, 17:22
Полиция Великобритании озвучила основные версии по Сале (2)
Полиция Великобритании озвучила основные версии по Сале (2)
Вчера, 16:29
"Бавария" поздравила Роббена с 35-летием
"Бавария" поздравила Роббена с 35-летием
Вчера, 16:22
Валерий Газзаев: в Минкульте должны были внимательнее подойти к выбору компании для съемок фильма о Яшине (4)
Валерий Газзаев: в Минкульте должны были внимательнее подойти к выбору компании для съемок фильма о Яшине (4)
Вчера, 16:09
Владислав Радимов: Паредес – хороший футболист, но если за него дадут огромные деньги... (4)
Владислав Радимов: Паредес – хороший футболист, но если за него дадут огромные деньги... (4)
Вчера, 15:22
Источник: травма Головина оказалась несерьезной
Источник: травма Головина оказалась несерьезной
Вчера, 15:19
Гурам Аджоев: в этом сезоне "Арсенал" заработал в 5 раз больше, чем при прошлом руководстве (3)
Гурам Аджоев: в этом сезоне "Арсенал" заработал в 5 раз больше, чем при прошлом руководстве (3)
Вчера, 15:18
"Народ - стадо баранов", - написал Кокорин в письме... Три месяца назад. Александр снова в центре внимания (8)
"Народ - стадо баранов", - написал Кокорин в письме... Три месяца назад. Александр снова в центре внимания (8)
Вчера, 14:49
Вице-чемпион мира Иван Перишич выставлен "Интером" на трансфер (2)
Вице-чемпион мира Иван Перишич выставлен "Интером" на трансфер (2)
Вчера, 14:46
Евгений Ловчев: в игре с "Локо" "Зенит" опозорился, а Лунев предстал в роли игрока 2-й лиги (42)
Евгений Ловчев: в игре с "Локо" "Зенит" опозорился, а Лунев предстал в роли игрока 2-й лиги (42)
Вчера, 14:32
Решение по трансферу Паредеса в ПСЖ будет лично принимать глава "Газпрома" Алексей Миллер (25)
Решение по трансферу Паредеса в ПСЖ будет лично принимать глава "Газпрома" Алексей Миллер (25)
Вчера, 14:28
Агент Дениса Давыдова: "Оренбург"? Моего клиента там не будет (6)
Агент Дениса Давыдова: "Оренбург"? Моего клиента там не будет (6)
Вчера, 13:35
Александр Дюков подтвердил, что "Газпромнефть" продолжит финансировать "Томь" на прежнем уровне (2)
Александр Дюков подтвердил, что "Газпромнефть" продолжит финансировать "Томь" на прежнем уровне (2)
Вчера, 13:01
Андрей Канчельскис - о посещаемости чемпионата Узбекистана: РПЛ такие цифры и не снились (17)
Андрей Канчельскис - о посещаемости чемпионата Узбекистана: РПЛ такие цифры и не снились (17)
Гонсало Игуаин: не мог упустить шанс поиграть в АПЛ
Новичок "Челси" Гонсало Игуаин поделился впечатлениями о своем переходе в лондонский клуб.
В "Челси" аргентинский футболист перешел из "Милана", где играл на правах аренды. В таком же статусе 31-летний форвард будет выступать за "Челси". Договор рассчитан до конца сезона-2018/19. В "Челси" Игуаин будет играть под 9-м номером.
"Я давно хотел поиграть в Англии, но мне не представлялась такая возможность, и когда мне выпал этот шанс, я не мог его упустить. Играть в АПЛ - сложная задача, надеюсь, я смогу влиться в команду "Челси". Это замечательная команда, и надеюсь, я порадую болельщиков.
За "Челси" всегда играют сильные футболисты. В юности все смотрели матчи АПЛ, и я мечтал играть в таком чемпионате. Теперь моя мечта осуществилась, ранее я уже выступал в трех чемпионатах, и я горжусь этим, и надеюсь, я продемонстрирую свои лучшие качества здесь.
В чем сильные стороны Маурицио Сарри как тренера? Это тренер, который смог добиться от меня, как от игрока, наилучших результатов, вывел меня на пик формы. Он знал, как нужно работать со мной, особенно с точки зрения психологии. Год, что мы работали вместе, был потрясающим, и я ему очень благодарен, и для меня крайне важно, что я снова буду с ним работать. Я искренне рад этой возможности, я хочу снова вернуться на этот уровень", - цитирует Игуаина официальный сайт "Челси".
Sport24.ru
В "Челси" аргентинский футболист перешел из "Милана", где играл на правах аренды. В таком же статусе 31-летний форвард будет выступать за "Челси". Договор рассчитан до конца сезона-2018/19. В "Челси" Игуаин будет играть под 9-м номером.
"Я давно хотел поиграть в Англии, но мне не представлялась такая возможность, и когда мне выпал этот шанс, я не мог его упустить. Играть в АПЛ - сложная задача, надеюсь, я смогу влиться в команду "Челси". Это замечательная команда, и надеюсь, я порадую болельщиков.
За "Челси" всегда играют сильные футболисты. В юности все смотрели матчи АПЛ, и я мечтал играть в таком чемпионате. Теперь моя мечта осуществилась, ранее я уже выступал в трех чемпионатах, и я горжусь этим, и надеюсь, я продемонстрирую свои лучшие качества здесь.
В чем сильные стороны Маурицио Сарри как тренера? Это тренер, который смог добиться от меня, как от игрока, наилучших результатов, вывел меня на пик формы. Он знал, как нужно работать со мной, особенно с точки зрения психологии. Год, что мы работали вместе, был потрясающим, и я ему очень благодарен, и для меня крайне важно, что я снова буду с ним работать. Я искренне рад этой возможности, я хочу снова вернуться на этот уровень", - цитирует Игуаина официальный сайт "Челси".
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.