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Вратарь "Кристал Пэлас" рискует быть дисквалифицированным на 5 матчей за нацистское приветствие (фото)

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения голкиперу "Кристал Пэлас" Уэйну Хеннесси за инцидент после матча 3-го раунда Кубка Англии с "Гримсби Таун", сообщает Guardian.

Вратарь "Кристал Пэлас" рискует быть дисквалифицированным на 5 матчей за нацистское приветствие (фото)


"Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси был обвинен в нарушении правила FA E3.

Утверждается, что сделанный им жест, который зафиксирован на фотографии и размещен в социальных сетях, нарушил правило E3 [1], поскольку он был оскорбительным, и/или ненадлежащим, и/или привел к дискредитации игры.

Также это представляет собой "нарушение при отягчающих обстоятельствах", которое определено в правиле E3 [2], поскольку оно включает отсылку к этническому происхождению и/или расе, и/или религии, и/или убеждения. Хеннесси должен ответить на обвинения до 31 января 2019 года", – говорится в заявлении FA.

Голкиперу грозит дисквалификация до 5 матчей.
Теги: Хеннеси Кристал Пэлас АПЛ
Сегодня, 10:15
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#2  safonas   (Сегодня, 10:58)
  • 0
  •  (2)

идиот


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 10:42)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И всё? Да таких в лагеря ссылать - и то мало! rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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