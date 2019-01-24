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Моуринью: "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарка за их первое чемпионство спустя 50 лет

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуринью считает, что заслужил подарок от "Манчестер Сити", когда в сезоне-2013/14 он отобрал очки у "Ливерпуля", будучи у руля лондонского клуба.

Напомним, в сезоне-2013/14 в чемпионской гонке находились "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В конце сезона "горожане" выдали победную серию, в то время как красные начали терять очки после того, как уступили "Челси" (0:2) во главе с Моуринью.

"Спустя два дня нам нужно было играть полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Атлетико", поэтому я поехал на "Энфилд" с игроками, которые не должны были выйти на тот полуфинал. Нам нужно было постараться добиться результата, что и произошло. "Манчестер Сити" так и не прислал мне подарка после того матча. Они стали чемпионами впервые за 50 лет благодаря той игре", — цитирует Моуринью beIN Sports.
Теги: АПЛ Манчестер Сити Челси Моуринью
Сегодня, 15:52
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:26)
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Болеет за:
«Локомотив»
Мистер Моуринью просто неудачно пошутил.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  molot327  Москва (Сегодня, 16:08)
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Болеет за:
ЦСКА
"Манчестер Сити" так и не прислал мне подарка после того матча. Они стали чемпионами впервые за 50 лет благодаря той игре", — цитирует Моуринью beIN Sports.
Чемпионами они стали потому, что очков набрали больше Ливерпуля. Та игра всего лишь эпизод во всем турнире.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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