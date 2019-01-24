Маурисио Почеттино выразил недовольство системой видеопомощи арбитрам

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выразил мнение, что не стоит торопиться с введением системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).На сегодняшний момент система применяется в Кубке Англии и в Кубке английской лиги."Смотря каждый матч в Европе сейчас, никто не рад. Уверяю вас, никто! Меня беспокоит, что возникнет ситуация, когда футбол начнет раздражать болельщиков. Этот бизнес очень важен, и футбольные болельщики должны быть счастливы. Если игру остановят на пять минут для принятия решения, я не знаю, как они будут себя вести.Думаю, что отложить использование VAR — хорошая идея, потому что если у нас нет всей информации и мы не знаем, как система будет работать или как мы можем усовершенствовать ее, лучше остановиться на год или больше", — приводит слова специалиста BBC Sport.